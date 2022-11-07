Эксперты рассказали о пользе растворимого кофе

Растворимый кофе в сознании многих людей — это стопроцентный “продукт второго сорта”, вынужденная замена для кофе заварного.

Откуда у этой нелюбви ноги растут?

Плохое отношение к растворимому кофе появилось не на пустом месте. В советские времена в него подмешивали крахмал, цикорий и жёлуди. Полезным из этого можно считать только цикорий (его, кстати, тоже делают порошковым и сублимированным). Наука говорит, что плюсов у него несколько.

Например, вещество, придающее горечь и корням, и листьям растения — это интибин с успокаивающими, обезболивающими и даже противоопухолевыми свойствами. Но больше всего здесь инулина — полисахарида, который улучшает пищеварение и нормализует уровень сахара в крови.

Так что дуэт цикория с растворимым кофе мы, получается, недооценивали – и напрасно. Сейчас, правда, подобной практики уже не существует (по крайней мере, так не делают тайком от потребителя). Но цикорий – при желании с его помощью оздоровиться – можно купить отдельно.

Из чего вообще делают растворимый кофе?

Правда ли из какого-то “мусора”, как говорят ценители зернового напитка? На самом деле сырьё здесь вполне добротное: те же самые зёрна на заводах обжаривают, перемалывают и заваривают. А потом получившуюся жидкость сгущают, удаляют не растворившийся жмых и сушат.

Так производят, как правило, самый дешёвый вид растворимого кофе — порошковый. Иногда используют более сложный метод сушки — с применением углекислого газа. В результате при растворении такого кофе в воде образуются пузырьки, и эта пенка держится до двух минут — как на напитке, только что приготовленном в кофемашине. Впрочем, и цена такого варианта — в 2-3 раза выше.

Более дорогим получается и гранулированный кофе — его либо обрабатывают паром, либо используют сублимацию: кофейный раствор сначала замораживают, затем в безвоздушном пространстве удаляют воду. Способ сложный и долгий, потому и стоимость возрастает. Впрочем, многие считают её вполне оправданной и говорят, что именно такой напиток больше всего похож на «настоящий» – за счёт технологии производства он сохраняет больше вкуса и аромата.

Без хитростей порой не обходится:

Дело в том, что тут многое зависит от сырья. Для удешевления многие производители используют сорт кофе робуста — он существенно доступнее, потому что легче культивируется. А ещё из него получается больше экстракта, чем из дорогой арабики!

Но экономия выходит боком: нет благородной кислинки, и многие потребители жалуются на горчащий землистый вкус. Стремясь улучшить результат, производители добавляют арабику — но иногда хитрят: готовый порошок или гранулы дополнительно сбрызгивают ароматическими маслами (ведь в ходе термической обработки многие вещества, ответственные за запах, улетучиваются).

В дорогих видах масла применяют, как правило, натуральные, а в дешёвых — синтетические, плюс иногда добавляют стабилизаторы и консерванты.

Остаётся ли в порошке бодрящий кофеин?

Мы сдали на анализ 3 вида сублимированного кофе, а для сравнения взяли 3 образца молотого. Нашлась ли между ними разница? Аккредитованная лаборатория выяснила, что кофеина во всех образцах оказалось более, чем достаточно — причём лидировал самый дешёвый!

Связано это с сырьём: в зернах робусты обычно вдвое больше кофеина, чем в арабике. Так что отлично взбодрит с утра даже самый доступный напиток. Но победу в нашем сравнении мы отдали всё-таки сублимированному кофе средней цены.

Вкус у него, как правило, наиболее близок к натуральному. Конечно, ожидать, что он будет точно как заварной, не стоит: мы в одном из выпусков “Живой еды” давали дегустаторам для сравнения зерновой вариант из кофемашины — и они его сразу отличили от всех растворимых.

А ещё несколько лет назад маркетологи призывали худеть, употребляя зелёный кофе — и теперь его тоже делают растворимым! Реклама утверждает: из-за отсутствия обжарки в таких зёрнах сохраняется больше хлорогеновой кислоты. А она как будто бы помогает сбрасывать вес. Правда, есть тут, как говорится, нюансы…

Хлорогеновая кислота относится к полифенолам и действительно обладает многими полезными для здоровья свойствами – включая антиоксидантную, противовоспалительную, антидиабетическую активность. Есть у неё и жиросжигающее действие. Но в составе напитка оно не сильно выражено, потому что всё-таки это пищевой продукт, а не лекарство.

А ещё растворимый кофе… подделывают!

Выгодность производства такого продукта привлекает некоторых недобросовестных граждан, которые производят подделки под известные бренды. Чтобы не отравиться суррогатом и получить привычный вкус, нужно тщательно выбирать кофе. Цена не может быть слишком низкой, а на упаковке все буквы должны быть чёткими, а не смазанными.

Любая подделка легко распознаваема – потому что на кустарном производстве невозможно с точностью подобрать “тот самый” цвет краски и воссоздать рисунок. При покупке банки нужно проверить, есть ли на ней плёнка, защищающая содержимое от влажности. Для её нанесения требуется специальное оборудование, которого у преступников, как правило, нет.

Реже подделывают кофе в таре необычной формы — её сложнее купить. В интернете, кстати, есть советы, как можно вычислить подделку в домашних условиях… Но самый верный тест — температурный. Хороший кофе должен растворяться даже в холодной воде (при 20 градусах – в течение трёх минут). Оказывается, это даже прописано в ГОСТе! При этом никакого осадка, никакой взвеси на поверхности напитка быть не должно.

В общем и целом — повторим — с точки зрения влияния на здоровье растворимый кофе не хуже заварного. Он был был когда-то придуман ради скорости и мобильности — и, как показало наше расследование, ничего опасного в нём нет. Скорее – наоборот. Наслаждайтесь! Стесняться и бояться тут совершенно нечего.