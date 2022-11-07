Зеленский: национализация «Мотор Сич», «Укрнафта» и других предприятий нужна для поддержки ВСУ

APS
2022-11-07 20:14

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что национализация «Мотор Сич», «Укрнафта» и других предприятий необходима для поддержки ВСУ.

7 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале прокомментировал принудительное изъятие активов «Мотор Сич», «Укрнафта» и нескольких других предприятий в собственность государства.

Зеленский признался, что данное решение было принято во время Ставки Верховного Главнокомандующего для обеспечения «насущных потребностей сектора обороны» и поддержания боеспособности Вооружённых сил Украины.

Опубликовано: Диана Мудреченко