Марина Ахмедова стала главным редактором Regnum

Журналистка Марина Ахмедова теперь главный редактор информационного агенства Regnum.

Информационное агенство Regnum на своем сайте сообщило, что главным редактором их интернет-издания стала журналистка и член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова, которая ранее работала специальным корреспондентом в журнале «Эксперт» и 4 года освещала конфликт на Донбассе (указано на сайте СПЧ), там же Ахмедова занималась гуманитарной помощью.

Ранее предыдущий главный редактор и один из основателей с 2002 года в Regnum Модест Колеров заявил, что его уволили с данного поста, а 7 ноября редакция подала заявление в Генпрокуратуру о противоправной деятельности и воспрепятствовании профессиональной деятельности данного аненттсва.