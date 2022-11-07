Самые полезные продукты для зубов

Все знают, что для ухода за зубами нужны три вещи: правильная гигиена, отказ от сладкого и хороший дантист. Но, оказывается, на здоровье зубов и дёсен влияет и питание!

Молочные продукты:

Канадский учёный Кен Сайтворд изучал состав молочных продуктов и их воздействие на состояние полости рта. Он выяснил, что молочные продукты содержат витамин К2, который благотворно влияет на дентинную жидкость, поставляющую в твёрдые ткани зуба питательные вещества.

Больше всего такого витамина содержится в сливочном масле и сырах. Кроме того, К2 усиливает слюноотделение, что тоже полезно для зубов — ведь слюна очищает зубную эмаль от остатков пищи и не даёт размножаться микроорганизмам, плюс смягчает воздействие агрессивных веществ и слишком горячей или холодной еды.

Кстати, в идеале для крупных поставок витамина К2 в организм нам нужны молочные продукты из свежего коровьего молока — причем коровы должны питаться травой, а не только сухими кормами. Дело в том, что в продукции от животных травяного откорма содержание витамина К2 намного выше.

Исследователи из Индии даже провели эксперимент с ополаскивателем для рта, сделанным на основе какао-бобов. В опытах принимали участие 75 студентов 18-25 лет. Учёные доказали, что такой ополаскиватель уничтожает бактерии, вызывающие кариес. И всё благодаря полифенолам: катехину и эпикатехину, а также жирным кислотам (олеиновой и линолевой), которыми богаты бобы какао. Важно также, что ополаскиватель был нейтрален к полезным бактериям в полости рта.

Жирная рыба:

Жирная рыба богата витамином D, который, как выяснилось, тоже защищает зубы от кариеса. Этому было посвящено целое исследование 2013 года, в котором приняли участие 2827 человек. У испытуемых, принимавших витамин D3, зубы стали крепче.

Рыба богата еще и омега-3 жирными кислотами, необходимыми для здоровья дёсен. Больше всего омега-3 в морской форели, скумбрии, лососе и тунце. Американские эксперты выяснили, что такие продукты не дают развиваться пародонтиту (воспалению дёсен).

Зелёные листовые овощи:

Современная наука утверждает, что дисбаланс микробиоты в ротовой полости приводит к кариесу, пародонтозу, стоматиту и молочнице. Проще говоря, вредные бактерии побеждают полезные — и получите неприятные последствия!

Темой борьбы с коварными микробами увлеклись испанские учёные. Они пришли к выводу, что после того, как мы поедим богатой нитратами растительной пищи (а это, например, зелёные листовые овощи), слюнные железы активно концентрируют эти нитраты. Что, в свою очередь, очень на руку “хорошим” бактериям в полости рта и приводит к их заметной активности.

Цитрусовые:

Медикам давно известно, что кислые продукты вредны для зубной эмали. Однако грейпфруты, апельсины и другие цитрусовые — наоборот, могут принести пользу ротовой полости, если употреблять их в умеренных количествах. Дело в том, что они содержат большое количество витамина С, укрепляющего кровеносные сосуды и соединительные ткани во рту.

Исследование, проведённое в 2005 году учёными из Германии, показало, что за две недели благодаря повышенному уровню витамина С можно справиться с кровоточивостью дёсен. В эксперименте принимали участие 58 пациентов с хроническим пародонтитом. Их разделили на две группы, одна из которых включила в своё питание грейпфрут. Анализы показали, что в группе, получавшей цитрусовые, уровень витамина С в плазме крови значительно повысился, а кровоточивость дёсен уменьшилась.

Зелёный чай:

Зелёный чай богат полифенольными антиоксидантами, которые укрепляют зубную эмаль и уничтожают бактерии, ответственные за дырки в наших зубах. Кроме того, этот напиток способен убрать неприятный запах изо рта и способен побороть раковые клетки. Все эти выводы — результат исследований израильских учёных.

Есть и ещё одна хорошая новость: в горячем зелёном чае есть вещества, которые улучшают состояние тканей пародонта. За это открытие мы должны поблагодарить индийских специалистов: они установили, что зелёные чайные листья (за счёт тех же антиоксидантов) мешают росту бактерий, вызывающих воспаления в ротовой полости.

Чеснок:

В чесноке содержится органическое соединение аллицин с мощным бактерицидным действием. Израильские учёные исследовали действие алицина на патогены, вызывающие кариес и периодонтит (воспаление тканей, окружающих зуб). Опытным путём было установлено, что аллицин уничтожает большинство бактерий, несущих стоматологические проблемы — в частности, стрептококков разных видов.