Безрукова не заплатила строителям за ремонт квартиры
2022-11-07 20:25
Актриса Ирина Безрукова не заплатила строителям за ремонт в ее квартире. На нее пожаловался московский прораб Иван Димитров.
Столичный прораб Иван Димитров сообщил представителям СМИ, что будет судиться с известной актрисой Ириной Безруковой в Верховном суде.
Артистка не заплатила бригаде строителей за ремонт в своей новой квартире.
История длится с 2017 года.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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