Безрукова не заплатила строителям за ремонт квартиры

APS
2022-11-07 20:25

Актриса Ирина Безрукова не заплатила строителям за ремонт в ее квартире. На нее пожаловался московский прораб Иван Димитров.

Столичный прораб Иван Димитров сообщил  представителям СМИ, что будет судиться с известной актрисой Ириной Безруковой в Верховном суде.

Артистка не заплатила бригаде строителей за ремонт в своей новой квартире.

История длится с 2017 года.

Опубликовано: Наталья Гончарова