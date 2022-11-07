Daily Mаil: Риши Сунак намерен сократить помощь беженцам из Украины
Великобритания может сократить финансирование для помощи беженцам из Украины.
Поддержка, которую Великобритания оказывает беженца из Украины, может значительно сократить уже в самое ближайшее время.
Об этом пишет британское издание Daily Mail. Риши Сунак, занявший пост премьер-министра страны, намерен в меньшей степени помогать Украине.
Он считает, что экономическая система страны устает по постоянной финансовой помощи Украине и беженцам из страны.
В момент прихода Сунака на пост премьер-министра Соединенное Королевство имеет дыру в бюджете, размер которой составляет 50 миллиардов фунтов.
Опубликовано: Николай Скира
-
Самая высокая женщина в мире Румейса Гегли смогла совершить первый полет, когда авиакомпания модифицировала самолет
Рост 24-летней Румейсы Гегли составляет 2 м 31 см. Для того чтобы самая высокая женщина в мире смогла совершить свой первый полет, авиакомпании пришлось убрать 6 мест эконом-класса.Подробнее...
-
-
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
Сорос стал главным спонсором демократов в США за год
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Премьер Швеции Кристерссон пообещал выполнить соглашение с Турцией по вступлению в НАТО
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек