Daily Mаil: Риши Сунак намерен сократить помощь беженцам из Украины

Великобритания может сократить финансирование для помощи беженцам из Украины.

Поддержка, которую Великобритания оказывает беженца из Украины, может значительно сократить уже в самое ближайшее время.

Об этом пишет британское издание Daily Mail. Риши Сунак, занявший пост премьер-министра страны, намерен в меньшей степени помогать Украине.

Он считает, что экономическая система страны устает по постоянной финансовой помощи Украине и беженцам из страны.

В момент прихода Сунака на пост премьер-министра Соединенное Королевство имеет дыру в бюджете, размер которой составляет 50 миллиардов фунтов.