«Матч ТВ» покажет Кубок и Суперкубок Испании

«Матч ТВ» получил телевизионные права на показ Кубка и Суперкубка Испании на 5 лет.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в своем Telegram-канале сообщил о получении телевизионных прав на показ Кубка и Суперкубка Испании по футболу на территории России сроком на 5 лет и там же он отмечает, что часть их соглашений с европейскими партнерами была приостановлена.

Сам Кубок Испании стартовал 29 октября Суперкубок пройдет 11-15 января в Саудовской Аравии,но трансляция предварительных раундов Кубка Короля(официальное название турнира в Испании) на «Матч ТВ» начнется уже на этой неделе, а матчи основного раунда турнира в первые дни нового года.