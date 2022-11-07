«Матч ТВ» покажет Кубок и Суперкубок Испании
«Матч ТВ» получил телевизионные права на показ Кубка и Суперкубка Испании на 5 лет.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в своем Telegram-канале сообщил о получении телевизионных прав на показ Кубка и Суперкубка Испании по футболу на территории России сроком на 5 лет и там же он отмечает, что часть их соглашений с европейскими партнерами была приостановлена.
Сам Кубок Испании стартовал 29 октября Суперкубок пройдет 11-15 января в Саудовской Аравии,но трансляция предварительных раундов Кубка Короля(официальное название турнира в Испании) на «Матч ТВ» начнется уже на этой неделе, а матчи основного раунда турнира в первые дни нового года.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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