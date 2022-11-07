Кудрицкий: 5 массированных атак РФ создали сложную ситуацию с энергетикой в Украине

Глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал о сложной ситуации в области энергетики на территории страны.

Возглавляющий совет правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий утверждает, что пять последний ракетных атак армии России по украинской энергетической системе спровоцировали тяжёлую ситуацию с распределением электроэнергии на территории Украины. По словам Кудрицкого, самая сложная ситуация в области энергетики наблюдается в Киевской и Харьковской областях.

Владимир Кудрицкий отмечает, что в украинских регионах наблюдается существенный дефицит мощностей электроэнергии, из-за чего в стране действует программа почасового и экстренного отключения электричества.