Кудрицкий: 5 массированных атак РФ создали сложную ситуацию с энергетикой в Украине
Глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал о сложной ситуации в области энергетики на территории страны.
Возглавляющий совет правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий утверждает, что пять последний ракетных атак армии России по украинской энергетической системе спровоцировали тяжёлую ситуацию с распределением электроэнергии на территории Украины. По словам Кудрицкого, самая сложная ситуация в области энергетики наблюдается в Киевской и Харьковской областях.
Владимир Кудрицкий отмечает, что в украинских регионах наблюдается существенный дефицит мощностей электроэнергии, из-за чего в стране действует программа почасового и экстренного отключения электричества.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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