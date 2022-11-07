Разина раскрыла причину смерти Кузнецова

Экс-солистка группы "Мираж" Светлана Разина считает, что Сергея Кузнецова погубила пагубная зависимость. Певица утверждает, что композитор изрядно выпивал.

Певица Светлана Разина утверждает, что многие, кто имел отношение к группе "Ласковый май", злоупотребляли спиртным.

Сергей Кузнецов - не исключение.

Артистка знает, что у основателя коллектива были проблемы с печенью, а по какой причине, Светлана не в курсе.

Последние 10 лет Кузнецов жил в Оренбурге и общался только с близкими друзьями. В свет музыкант не выходил.