Разина раскрыла причину смерти Кузнецова
2022-11-07 20:49
Экс-солистка группы "Мираж" Светлана Разина считает, что Сергея Кузнецова погубила пагубная зависимость. Певица утверждает, что композитор изрядно выпивал.
Певица Светлана Разина утверждает, что многие, кто имел отношение к группе "Ласковый май", злоупотребляли спиртным.
Сергей Кузнецов - не исключение.
Артистка знает, что у основателя коллектива были проблемы с печенью, а по какой причине, Светлана не в курсе.
Последние 10 лет Кузнецов жил в Оренбурге и общался только с близкими друзьями. В свет музыкант не выходил.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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