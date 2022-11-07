Захарова: Запад провоцирует прямой конфликт в Косово
2022-11-07 20:50
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в РФ обеспокоены ситуацией вокруг Косова.
По ее словам, Запад подталкивает эту ситуацию к обострению и прямому конфликту.
Захарова уточнила, что западные станы ничего не делают для окончания провокаций косовских албанцев.
Она также сообщила, что сербские власти нагнетают напряженность, а США и их европейские союзники поддерживают эти действия.
Опубликовано: Светлана Репина
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