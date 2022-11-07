Захарова: Запад провоцирует прямой конфликт в Косово

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в РФ обеспокоены ситуацией вокруг Косова.

По ее словам, Запад подталкивает эту ситуацию к обострению и прямому конфликту.

Захарова уточнила, что западные станы ничего не делают для окончания провокаций косовских албанцев.

Она также сообщила, что сербские власти нагнетают напряженность, а США и их европейские союзники поддерживают эти действия.