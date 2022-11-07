Столтенберг: НАТО призывало Вучича избегать эскалации между Сербией и Косово

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и сербский президент Александр Вучич провели телефонные переговоры 7 ноября.

В понедельник глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг провёл телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, призвав его не совершать действия в отношении Косово и Метохии, которые могли бы привести к повышению уровня эскалации в регионе.

В ответ Вучич заявил, что власти Косово в одностороннем порядке нарушают международное законодательство, пытаясь спровоцировать конфликт, однако Белград стойко сдерживает провокации и намерен сохранить бесконфликтную обстановку в приграничных территориях.