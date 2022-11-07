Столтенберг: Сербии необходимо избегать эскалации в Косово
Генсек НАТО Столтенберг призвал президента Сербии Вучича избегать эскалации в Косово.
7 ноября РИА Новости сообщили о том, что в администрации президента Сербии сообщили, что генсек НАТО Йенс Столтенберг позвонил по телефону президенту Сербии Александру Вучичу и призвал, чтобы обе стороны в спорах по вопросу Косово и Метохии воздерживались от шагов угрожающих миру и стабильности.
Ранее сообщалось, что сербы вышли из состава судов, полиции, местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север" самопровозглашенного Косово Ненада Джурича.
Президент Вучич указал генсеку НАТО на то, что Приштина своими односторонними шагами грубо нарушает Брюссельское соглашение, но несмотря на это, Сербия настаивает на сохранении мира и стабильности и остается этому приверженной.
Опубликовано: Елена Калиновская
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