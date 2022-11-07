Рогов: Киев пытается подкупить работников Запорожской АЭС
2022-11-07 20:55
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир сообщил, что Украина пытается подкупить работников Запорожской АЭС, чтобы саботировать ее работу.
По его словам, целью таких действий является срыв перезапуска энергоблоков.
Рогов отметил, что Киев пытается подкупить сотрудников станции, чтобы они не работали и сорвали процесс перезапуска АЭС.
Ранее сообщалось, что на Запорожскую АЭС снова подается электричество, а дизель-генераторы отключены.
Опубликовано: Светлана Репина
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