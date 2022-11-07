CNN: Трамп намерен официально объявить об участии в выборах президента США

Телеканал CNN сообщает о планах Дональда Трампа заявить о намерении участвовать в новых президентских выборах.

Американский телеканал CNN со ссылкой на трёх информаторов сообщает, что экс-президент США Дональд Трамп может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Соединённых Штатов в 2024 году. По мнению аналитиков CNN, таким образом Трамп намеревается приблизить победу республиканского большинства на промежуточных выборах в Конгресс.

Также в CNN отметили, что Дональд Трамп может объявить о своём участии в будущей президентской гонке поздно вечером в текущий понедельник.