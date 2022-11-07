«Укрэнерго»: народ Украины должен готовится к блэкауту из-за обстрелов РФ
Официальный представитель компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий посоветовал народу Украины и профильным специалистам заранее подготовиться к блэкауту.
7 ноября глава правления совета национальной компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий публично заявил, что украинские граждане и сотрудники энергетической сферы страны должны массово готовиться к наихудшим развитиям событий в государстве, в том числе к блэкаутам, то есть к полному отключению электроэнергии.
По словам Кудрицкого, возможность массового блэкаута в Украине зависит от того, насколько интенсивными будут новые ракетные обстрелы со стороны России по критически важной украинской инфраструктуре.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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