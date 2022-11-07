«Укрэнерго»: народ Украины должен готовится к блэкауту из-за обстрелов РФ

APS
2022-11-07 21:01

Официальный представитель компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий посоветовал народу Украины и профильным специалистам заранее подготовиться к блэкауту.

7 ноября глава правления совета национальной компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий публично заявил, что украинские граждане и сотрудники энергетической сферы страны должны массово готовиться к наихудшим развитиям событий в государстве, в том числе к блэкаутам, то есть к полному отключению электроэнергии.

По словам Кудрицкого, возможность массового блэкаута в Украине зависит от того, насколько интенсивными будут новые ракетные обстрелы со стороны России по критически важной украинской инфраструктуре.

Опубликовано: Ткачёв Андрей