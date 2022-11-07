Полезные свойства дыни и причины включить её в свой рацион

В дыне немало ценных веществ, необходимых нашему организму. Витамины A и C укрепляют иммунитет; калий и магний питают сердечную мышцу и кровеносные сосуды; кремний повышает прочность костей, улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

Плюс, витамины группы B поддерживают работу нервной системы. Дыня также насыщена антиоксидантами, которые замедляют процессы старения на клеточном уровне и снижают риск раковых заболеваний.

Есть, правда, скептики, которые настороженно относятся к дыне, подозревая в ней высокое содержание нитратов. В одном и выпусков «Живой Еды» мы проводили эксперимент, чтобы разобраться в этом вопросе: одну дыню купили заранее в супермаркете ещё весной, вторую – в самый разгар сезона на одном из стихийных развалов.

В первом образце уровень нитратов был выше допустимого, хоть и ненамного. Во втором специалисты и вовсе не нашли никаких вредных веществ. Вывод очевиден: лучше набраться терпения и купить дыню на пике сезона. Кстати, сейчас самое время!

Дыня кормит наши полезные бактерии:

Есть такое распространённое поверье, что дыня способна вызвать расстройство пищеварения – в частности, в сочетании с плохо совместимыми продуктами. В её сомнительной репутации виноваты советские физиологи: они действительно рекомендовали употреблять дыню отдельно. Но современная наука совсем другого мнения! Конечно, дыня может создать проблемы, если съесть её слишком много – но это касается практически любого продукта.

Дело в том, что чрезмерное количество дынной мякоти активизирует перистальтику и вызывает чрезмерное газообразование. Чтобы избежать казусов, диетологи советуют есть не больше, чем полкило в день, тогда пищевые волокна пойдут только на пользу.

То, что их высокое содержание стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике, в очередной раз доказали австралийские учёные из Института здравоохранения и медицинских исследований. Благодаря клетчатке формируется благоприятная микрофлора, и все питательные вещества усваиваются эффективнее.

Помогает худеть:

Ещё одно расхожее мнение гласит, что дыню следует вычеркнуть из любого диетического меню. Здесь всё не так однозначно – хотя бы потому, что в 100 граммах тут содержится всего 36 килокалорий.

Да, конечно, в сочной мякоти полно простых сахаров, из-за которых зачастую и возникает прибавка в весе – однако в случае с дыней их всасывание замедляется за счёт всё той же клетчатки. Так что если не переедать, особого вреда фигуре не будет – это вполне достойная альтернатива вредным сладостям вроде магазинных тортов, печенья и конфет.

Есть даже исследования, в которых дыня помогала добровольцам слегка похудеть! Учёные из Государственного университета Сан-Диего провели эксперимент. Участников с избыточной массой тела разделили на две группы. Первой на протяжении 4 недель давали небольшие порции дыни, второй – низкокалорийное печенье. Оказалось, что у тех, кто употреблял дыню, уменьшились вес, индекс массы тела, объем талии и бедер. К тому же, они практически не испытывали голода!

Защищает сердце:

Американские учёные выяснили, что при регулярном употреблении дыни нормализуется артериальное давление – скорее всего, благодаря калию, который расслабляет гладкую мускулатуру и помогает работе сосудов. А натрия, повышающего давление, в дыне содержится совсем немного.

Но и это ещё не всё: биологически активные вещества из дынной мякоти помогают снизить уровень липидов в крови, что служит профилактикой развития гипертонии. На это ценное свойство стоит обратить внимание тем, у кого в семье есть хронические гипертоники. Врачи советуют включать дыню в меню и для снижения риска развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и инсульта.

Укрепляет кости:

Иранские учёные провели ряд исследований и в очередной раз подтвердили, что для крепких здоровых костей организму нужен витамин K, который тоже есть в дыне. Он ценен тем, что помогает усваиваться кальцию – главному «костному» минералу. Но что намного важнее, он участвует в выработке остеокальцина – из этого незаменимого белка строится наша костная ткань.

Другой полезный элемент в составе дыни – фолиевая кислота. Она нейтрализует гомоцистеин, при избытке которого отмечается пониженная плотность костей, что приводит к переломам. При её серьёзном недостатке человек к тому же часто страдает от головокружения, слабости и учащенного сердцебиения.

Борется с сахарным диабетом:

Китайские учёные провели семилетнее исследование, в котором приняли участие более 500 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 30 до 79 лет. Среди них были пациенты с сахарным диабетом II типа; с предрасположенностью к этому заболеванию; и совершенно здоровые люди. На группы их разделили исходя из того, как часто они употребляли в пищу свежие фрукты, в том числе – дыню.

Вот что стало известно по результатам эксперимента: если включать дыню в рацион хотя бы три раза в неделю, риск осложнений при диабете II типа снижается более, чем на 20%. Вероятность преждевременной смерти, вызванной этим заболеванием, падает до 17%. У здоровых участников исследования факторы риска развития недуга практически отсутствовали.

Сохраняет острое зрение:

Дыня (впрочем, как и большинство фруктов и ягод) чрезвычайно богата антиоксидантами. Два из них, лютеин и зеаксантин, имеют особую ценность для сохранения хорошего зрения до глубокой старости. Доказано, что эти вещества снижают вероятность дегенерации жёлтого пятна – участка наибольшей остроты зрения в сетчатке.

Это заболевание коварно тем, что на ранних стадиях протекает почти без симптомов, но со временем приводит к необратимому ухудшению зрения. Поддерживать его в норме отчасти помогает дыня, богатая «глазными» антиоксидантами.

Способствует здоровью кожи:

Мы уже выяснили, что в дыне содержится много витамина C. Этот элемент не только укрепляет иммунитет, но и помогает организму вырабатывать собственный коллаген. Именно он нужен коже, чтобы оставаться гладкой и упругой как можно дольше. Доказано, что витамин С способствует разглаживанию мелких мимических морщинок и поддерживает клетки в тонусе. А новозеландские учёные обнаружили, что аскорбиновая кислота ещё и помогает защищать кожу от вредного ультрафиолета.

Как выбрать “правильную” дыню:

Самый надежный критерий выбора – аромат. У спелой дыни он приятный, насыщенный, с медовыми и ванильными оттенками. Когда в этом букете начинают проявляться нотки гниения и брожения – пиши пропало.

Если дыня вообще ничем не пахнет, эксперты также советуют от покупки воздержаться – скорее всего, проблема тут противоположная и она ещё не созрела. Вторая рекомендация – обратить внимание на небольшое светлое пятно на противоположной от хвостика стороне. У хорошей зрелой дыни этот участок мягкий и упругий, при нажатии он слегка проминается.