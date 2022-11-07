В Чечне и Ингушетии есть русские православные храмы

В XIX веке на территории современной Чечни стали появляться русские православные храмы. Но многие из них были уничтожены большевиками.

В Грозном сегодня только одна православная церковь Это храм Архистратига Михаила Архангела, который стоит неподалеку от мечети «Седце Чечни».

Недалеко от Грозного есть еще храм святого благоверного князя Дмитрия Донского. Правда, он находится на закрытой военной базе в Ханкале.

На севере Чечни православных храмов больше. В станице Наурской есть Храм Рождества Христова, в Шелковской недавно открылась Церковь Варвары Великомученицы.

На всю Ингушетию действует только одна русская церковь – храм Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.