Дакота передала права на свой сценический псевдоним своему возлюбленному Белогаю
2022-11-07 21:07
Певица Маргарита Герасимович (Рита Дакота) передала права на свой сценический псевдоним своему избраннику, клипмейкеру Федору Белогаю.
Псевдоним певицы Риты Дакоты принадлежит теперь ее избраннику, клипмейкеру Федору Белогаю.
За выступления знаменитости Белогай будет получать законный процент, о чем сообщает Телеграм-канал "Mash".
Причина такого решения Дакоты не известна.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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