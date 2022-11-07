Комик Джимми Киммел станет ведущим 95-й церемонии вручения премии «Оскар» в марте 2023 года
Комик Джимми Киммел выбран на роль антикризисного ведущего 95-й церемонии американской Киноакадемии 12 марта 2023 года, чтобы отвлечь зрителей от скандала с Уиллом Смитом на церемонии 2022 года.
«Я благодарен Академии за то, что она предложила меня так быстро после того, как все хорошие люди отказались», - сказал Джимми Киммел после того, как принял предложение ABC представить 95-ю церемонию вручения премии «Оскар».
Выбор этого ведущего – гарантия безопасности канала отметили на АВС после того, как уже несколько лет трансляция не набирает достаточного количества зрителей.
Джимми Киммел уже дважды вел церемонию вручения премии «Оскар» в 2017 и 2018 годах.
Благодаря своему шоу (Jimmy Kimmel Live!), транслируемому с 2003 г. на канале ABC, он является одним из американских телеведущих, которые могут похвастаться большим долголетием на голубых экранах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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