Захарова: Россия встревожена нагнетанием ситуации в Косово со стороны Запада
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об обеспокоенности Москвы нагнетанием обстановки вокруг Косово.
Вечером 7 ноября сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова публично заявила, что местная администрация Косово целенаправленно нагнетает обстановку вокруг сербского населения с немого позволения правительства Соединённых Штатов, что вызывает обеспокоенность у российских властей.
По мнению Захаровой, США специально не препятствуют эскалации в регионе и фактически толкают вооружённые силы Косово на новый военный конфликт.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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