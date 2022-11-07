Захарова: Россия встревожена нагнетанием ситуации в Косово со стороны Запада

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об обеспокоенности Москвы нагнетанием обстановки вокруг Косово.

Вечером 7 ноября сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова публично заявила, что местная администрация Косово целенаправленно нагнетает обстановку вокруг сербского населения с немого позволения правительства Соединённых Штатов, что вызывает обеспокоенность у российских властей.

По мнению Захаровой, США специально не препятствуют эскалации в регионе и фактически толкают вооружённые силы Косово на новый военный конфликт.