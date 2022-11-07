Эксперты рассказали, как арбуз может быть лечебным продуктом

Этот символ лета мы очень любим, но относимся к нему обычно со смесью снисхождения и подозрительности. С одной стороны, ну что там полезного — вода и сахар!

Да-да, он ягода, это правда!

По ботанической классификации арбуз — это ягода. Правда, ближе к огурцам или тыквам. Родом он из африканских пустынь, очень любит солнце. На жарком юге России для этой культуры самое оно, но благодаря селекционерам и постепенному “потеплению” летних температур её с некоторых пор стали выращивать даже в Подмосковье.

Главный арбузный регион России – Астраханская область. Именно туда мы отправились, чтобы выяснить всё самое интересное! Кстати, в Астрахани есть даже музей российского арбуза. В нём нам рассказали, например, о том, что известный российский классик, художник Борис Кустодиев, тоже родом из этого города. И, оказывается, не случайно в одной из своих картин – “Купчиха за чаем” – он изобразил рядом с огромным самоваром разрезанный арбуз.

Считается, что арбузы в те времена были настолько сладкие, что их запивали чаем! Но почему же нам регулярно не везёт в магазинах, и мы то отравимся, то сладости нам мало? Неужели их действительно чем-то накачивают, чтобы были красными? Попробуем разобраться.

Химия для ускорения созревания – можно ли верить слухам?

Нитраты! Стоит ли на самом деле их бояться? В одной из наших передач снималась героиня, которая однажды арбузный сезон открыла неудачно — попробовав одну из первых полосатых ягод, чуть не попала в больницу!

У девушки был бледный вид, её качало из стороны в сторону, не радовали и симптомы вроде повышения температуры, пульсирования в висках и болей в животе. Именно так специалисты описывают отравление нитратами. Эти вещества помогают строить клетки растениям (а потому часто вносятся в виде удобрений), но ткани человеческого организма они, наоборот, заставляют голодать без кислорода. Специалисты говорят, что особенно много нитратов бывает в арбузах в начале лета.

Сами по себе скороспелые сорта существуют, и маленький арбуз — тоже вовсе не значит — плохой. Но есть нюансы: всё зависит от чистоплотности конкретного фермера и от того, насколько много он добавил удобрений в процессе выращивания урожая.

И это в некотором роде лотерея – по внешним признакам такую продукцию определить невозможно. Косвенные признаки – это проросшие внутри арбуза семечки, одеревеневшие прожилки и наличие участков отмершей мякоти…

Но достоверные доказательства можно получить только в лаборатории. К сожалению, бытовые нитратомеры не помогут — мы в программе «Чудо техники» тестировали эти устройства, и сделали вывод, что доверять им не стоит: они часто завышают показания. К тому же, содержание нитратов всегда очень разное в разных частях плодов и фруктов — не туда воткнёшь и сам себя обманешь!

Концентрация ещё и зависит от степени зрелости — в астраханском агрохимическом центре для нас, например, проанализировали взятые прямо на бахче два арбуза: спелый и не очень. Оказалось, концентрация нитратов в красном 29, а в розовом — 44 миллиграмма на килограмм — при максимально разрешённых 60.

Правда, мы специально взяли арбузы с такого поля, где азотные удобрения точно не применяют: это вообще астраханское ноу-хау — делать бахчу на том месте, где до этого были — и потом снова будут — пруды для разведения рыбы: карпа, толстолобика, белого амура! Земля тут щедро удобрена илом.

Азотные удобрения здесь просто не нужны! Но так дело обстоит, конечно, не везде. В интернете иногда рассказывают просто душераздирающие истории об ухищрениях, на которые идут фермеры, лишь бы пораньше и подороже продать свои недозрелые арбузы. Говорят, чтобы придать товарный вид, в них вкалывают с помощью обычного шприца красители, подсластители…

Но астраханские эксперты на эти слухи реагируют с негодованием и даже смехом — по их словам, если хоть немного проколоть кожуру, арбуз сразу начнет гнить! Герметичная корка – самая лучшая защита мякоти арбуза от микробов, и именно для того, чтобы сберечь её в целости, продавцов на бахчевых развалах всегда обязывают делать деревянные настилы для хранения товара.

Бахчеводы заверяют — невозможно ничего незаметно вколоть в арбуз! А байка эта родилась просто потому, что кто-то видел на бахчах работников со шприцами — которые используются на самом деле для введения в стебли сорняков убийственных для них препаратов-гербицидов.