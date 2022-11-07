Пленный солдат ВСУ заявил о планах Киева забросить диверсантов в 3 региона России
Украинский военнопленный утверждает, что диверсионно-разведывательные группы армии Украины могут войти в три российских региона.
7 ноября пленный солдат 53-ей отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины Павел Ткачук сообщил российским журналистам о том, что Киев готовит переброску своих диверсионно-разведывательных групп на территорию Белгородской, Курской и Брянской областей России.
По словам Ткачука, ДРГ Украины хотели въехать в ближайшие к границе города и сёла трёх российских регионов, переодевшись в форму вооружённых сил РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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