Украинский военнопленный утверждает, что диверсионно-разведывательные группы армии Украины могут войти в три российских региона.

7 ноября пленный солдат 53-ей отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины Павел Ткачук сообщил российским журналистам о том, что Киев готовит переброску своих диверсионно-разведывательных групп на территорию Белгородской, Курской и Брянской областей России.

По словам Ткачука, ДРГ Украины хотели въехать в ближайшие к границе города и сёла трёх российских регионов, переодевшись в форму вооружённых сил РФ.