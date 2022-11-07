«Укрэнерго»: Украина не сможет компенсировать дефицит электроэнергии импортом
2022-11-07 21:18
Руководитель компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украина не сможет компенсировать нехватку электоэнергии и угля за счет импорта.
По его словам, есть определенные сложности с точки зрения логистики.
Украинские тепловые электростанции потребляют более 1 млн т угля в месяц, перевезти такое количество по железной дороге очень сложно.
Импорт электроэнергии может частично смягчить проблемы в украинской энергосистеме, но главной задачей является восстановление поврежденной местной магистрали.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Самая высокая женщина в мире Румейса Гегли смогла совершить первый полет, когда авиакомпания модифицировала самолет
Рост 24-летней Румейсы Гегли составляет 2 м 31 см. Для того чтобы самая высокая женщина в мире смогла совершить свой первый полет, авиакомпании пришлось убрать 6 мест эконом-класса.Подробнее...
-
-
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
В ФРГ в октябре резко выросло количество заявлений о предоставлении убежища
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Сорос стал главным спонсором демократов в США за год
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек