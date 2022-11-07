«Укрэнерго»: Украина не сможет компенсировать дефицит электроэнергии импортом

APS
2022-11-07 21:18

Руководитель компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украина не сможет компенсировать нехватку электоэнергии и угля за счет импорта.

По его словам, есть определенные сложности с точки зрения логистики. 

Украинские тепловые электростанции потребляют более 1 млн т угля в месяц, перевезти такое количество по железной дороге очень сложно.

Импорт электроэнергии может частично смягчить проблемы в украинской энергосистеме, но главной задачей является восстановление поврежденной местной магистрали.

Опубликовано: Светлана Репина