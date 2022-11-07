NI: США сократят военную помощь Украине из-за скорого «кошмара» в Тайване
Издание The National Interest уведомляет, что власти США намерены сократить поддержку Киева из-за возможности боевых действий на тайваньском острове.
Аналитики американской газеты The National Interest утверждают, что правительство Соединённых Штатов намеревается существенно снизить оказание военной помощи Киеву из-за риска скорого нападения армии Китая на остров Тайвань. По данным публицистов NI, Вашингтон не в состоянии предоставлять вооружения Украине и Тайваню одновременно.
Также в National Interest отметили, что американский Пентагон уже начал задерживать поставки собственного оружия армии Тайваня на несколько лет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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