NI: США сократят военную помощь Украине из-за скорого «кошмара» в Тайване

Издание The National Interest уведомляет, что власти США намерены сократить поддержку Киева из-за возможности боевых действий на тайваньском острове.

Аналитики американской газеты The National Interest утверждают, что правительство Соединённых Штатов намеревается существенно снизить оказание военной помощи Киеву из-за риска скорого нападения армии Китая на остров Тайвань. По данным публицистов NI, Вашингтон не в состоянии предоставлять вооружения Украине и Тайваню одновременно.

Также в National Interest отметили, что американский Пентагон уже начал задерживать поставки собственного оружия армии Тайваня на несколько лет.