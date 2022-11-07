Пленённый солдат ВСУ Павел Ткачук раскрыл планы Киева по нанесению ударов в регионах России

Взятый в плен бойцами «Вагнера» солдат ВСУ Павел Ткачу рассказал о планах Киева забросить диверсантов в российские регионы.

7 ноября интернет-издание «РИА Новости» опубликовало видео, на котором пленённый старший лейтенант Вооружённых сил Украины Павел Ткачук заявил о том, что киевский режим подготавливал серию диверсий на объектах гражданской инфраструктуры Белгородской, Брянской и Курской областей Российской Федерации.

Ткачук утверждает, что для осуществление данного плана украинское командование намеревалось забросить на военной технике с российскими опознавательными знаками несколько диверсантов в граничащие с Украиной регионы России.