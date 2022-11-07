Daily Beast: администрация Зеленского составляет план ВСУ по «захвату Крыма»
Информационное агентство Daily Beast утверждает, что украинское правительство приступило к разработке плана по захвату крымского полуострова.
7 ноября зарубежная газета The Daily Beast сообщила, что команда Владимира Зеленского начала разработку плана по возвращению Крыма под контроль Киева военными средствами. По данным журналистов, Зеленский лично назначил Тамилу Ташеву ответственной за выполнение данного задания, а сама Ташева является назначенным Киевом представителем президента по Крыму.
Примечательно, что публицисты Daily Beast отмечают неспособность правительства Украины прогнозировать точные сроки разработки подобного плана и возвращения Киева в состав украинского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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