Зурабишвили: предоставление Украине статуса кандидата в ЕС разочаровало Грузию
Грузинский президент Саломе Зурабишвили утверждает, что Тбилиси разочаровал факт предоставления статуса кандидатов в Евросоюз для Украины и Молдавии.
Вечером 7 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили публично заявила, что её и весь грузинский народ разочаровало то, что Брюссель предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидаток на членство в Европейском союзе, в то время как Тбилиси предоставили лишь перспективу членства в ЕС.
По мнению Зурабишвили, Грузия давно является частью европейской семьи и обязана получить членство в Евросоюзе, ввиду чего грузинский президент потребовала немедленно предоставить Тбилиси статус кандида в Европейский союз.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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