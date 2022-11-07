Зурабишвили: предоставление Украине статуса кандидата в ЕС разочаровало Грузию

Грузинский президент Саломе Зурабишвили утверждает, что Тбилиси разочаровал факт предоставления статуса кандидатов в Евросоюз для Украины и Молдавии.

Вечером 7 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили публично заявила, что её и весь грузинский народ разочаровало то, что Брюссель предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидаток на членство в Европейском союзе, в то время как Тбилиси предоставили лишь перспективу членства в ЕС.

По мнению Зурабишвили, Грузия давно является частью европейской семьи и обязана получить членство в Евросоюзе, ввиду чего грузинский президент потребовала немедленно предоставить Тбилиси статус кандида в Европейский союз.