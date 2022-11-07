Президент Сербии пожаловался главе НАТО на нарушения со стороны Косово

Глава НАТО Йенс Столтенбег в телефонном разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем призвал не допускать эскалации в Косово.

Разговор состоялся по инициативе главы НАТО. Он отметил, что обеим сторонам следует воздерживаться от шагов, угрожающих стабильности и миру.

Вместе с тем Вучич сказал, что Косово допускает грубые нарушения Брюссельского соглашения.

Это касается, например, смены сербского командира полиции в регионе «Север». Однако Белград выступает за сохранение мира.