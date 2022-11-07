Президент Сербии пожаловался главе НАТО на нарушения со стороны Косово
2022-11-07 21:53
Глава НАТО Йенс Столтенбег в телефонном разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем призвал не допускать эскалации в Косово.
Разговор состоялся по инициативе главы НАТО. Он отметил, что обеим сторонам следует воздерживаться от шагов, угрожающих стабильности и миру.
Вместе с тем Вучич сказал, что Косово допускает грубые нарушения Брюссельского соглашения.
Это касается, например, смены сербского командира полиции в регионе «Север». Однако Белград выступает за сохранение мира.
Опубликовано: Светлана Репина
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