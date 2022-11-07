В «Укрэнерго» допустили полный блэаут на Украине
2022-11-07 22:02
Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий допустил, что Украину ждёт тотальное отключение электричества.
7 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сделал неутешительный прогноз для всех жителей Украины.
Кудрицкий заявил, что Украина может столкнуться с полным блэкаутом, если российские военнослужащие продолжать наносить удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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