В «Укрэнерго» допустили полный блэаут на Украине

APS
2022-11-07 22:02

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий допустил, что Украину ждёт тотальное отключение электричества.

7 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сделал неутешительный прогноз для всех жителей Украины.

Кудрицкий заявил, что Украина может столкнуться с полным блэкаутом, если российские военнослужащие продолжать наносить удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Опубликовано: Диана Мудреченко