Bloomberg: Минфин США тайно просит американские банки сотрудничать с РФ
Издание Bloomberg утверждает, что американское правительство просит местные банки продолжить осуществление операций с крупными российскими компаниями.
В понедельник американская газета Bloomberg со ссылкой на инсайдера сообщила, что Министерство финансов Соединённых Штатов и представители Госдепартамента в закрытом режиме просят частные и национальные банки страны продолжить осуществлять расчётные операции с важнейшими российскими компаниями.
По данным Bloomberg, американское правительство хочет, чтобы банки США продолжили выполнять операции с российским "Газпромом" и компаниями по производству удобрений в РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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