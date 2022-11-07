Bloomberg: Минфин США тайно просит американские банки сотрудничать с РФ

Издание Bloomberg утверждает, что американское правительство просит местные банки продолжить осуществление операций с крупными российскими компаниями.

В понедельник американская газета Bloomberg со ссылкой на инсайдера сообщила, что Министерство финансов Соединённых Штатов и представители Госдепартамента в закрытом режиме просят частные и национальные банки страны продолжить осуществлять расчётные операции с важнейшими российскими компаниями.

По данным Bloomberg, американское правительство хочет, чтобы банки США продолжили выполнять операции с российским "Газпромом" и компаниями по производству удобрений в РФ.