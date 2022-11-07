В ЛНР погиб 25-летний наёмник ВСУ из Тайваня Цзэн Шэнхуан

APS
2022-11-07 22:16

Нардеп Николай Княжицкий сообщил о гибели в боях против ВС РФ в ЛНР тайваньского наёмника ВСУ Цзэна Шэнхуана.

7 ноября народный депутат Украины Николай Княжицкий в своём официальном пресс-релизе сообщил о гибели сражавшегося в рядах ВСУ 25-летнего тайваньца Цзэна Шэнхуана.

Княжицкий уточнил, что наёмник из Тайваня Шэнхуан получил ранение и скончался от потери крови в ходе боевых действий против служащих Вооружённых сил РФ на территории ЛНР.

Опубликовано: Диана Мудреченко