В ЛНР погиб 25-летний наёмник ВСУ из Тайваня Цзэн Шэнхуан
2022-11-07 22:16
Нардеп Николай Княжицкий сообщил о гибели в боях против ВС РФ в ЛНР тайваньского наёмника ВСУ Цзэна Шэнхуана.
7 ноября народный депутат Украины Николай Княжицкий в своём официальном пресс-релизе сообщил о гибели сражавшегося в рядах ВСУ 25-летнего тайваньца Цзэна Шэнхуана.
Княжицкий уточнил, что наёмник из Тайваня Шэнхуан получил ранение и скончался от потери крови в ходе боевых действий против служащих Вооружённых сил РФ на территории ЛНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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