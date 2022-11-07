Телеканал NBC рассказал о гибели американского солдата, который воевал на стороне ВСУ в зоне российской спецоперации.

Вечером понедельника американский телеканал NBC сообщил, что проживавший в штате Нью-Йорк американец Тимоти Гриффин погиб в ходе боёв на территории Украины. Известно, что входил в состав так называемого "Интернационального региона" и поддерживал Киев в военном конфликте с Россией.

Журналисты NBC отмечают, что новость о смерти Тимоти Гриффина является шестым официально подтверждённым случаем гибели американского гражданина в Украине.