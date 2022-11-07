NBC: наёмник «Иностранного легиона» из США погиб в Украине
Телеканал NBC рассказал о гибели американского солдата, который воевал на стороне ВСУ в зоне российской спецоперации.
Вечером понедельника американский телеканал NBC сообщил, что проживавший в штате Нью-Йорк американец Тимоти Гриффин погиб в ходе боёв на территории Украины. Известно, что входил в состав так называемого "Интернационального региона" и поддерживал Киев в военном конфликте с Россией.
Журналисты NBC отмечают, что новость о смерти Тимоти Гриффина является шестым официально подтверждённым случаем гибели американского гражданина в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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