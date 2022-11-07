Подоляк: Украина всегда готова к мирным переговорам с РФ, но с одним условием

Украинский политик Михаил Подоляк рассказал, на каких условиях представители Киева сядут за стол переговоров с коллегами из Москвы.

Сотрудник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, который ранее входил в переговорную группу Киева по контактам с Москвой, утверждает, что правительство Украины никогда не отказывалось от возобновления мирного переговорного процесса с Россией, однако для продолжения переговоров российские войска должны быть отведены на рубежи, которые они занимали до 24 февраля.

Примечательно, что ранее Зеленский подписал законопроект, который запрещает украинским властям любые переговоры с Владимиром Путиным и российскими политиками.