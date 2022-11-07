Подоляк: Украина всегда готова к мирным переговорам с РФ, но с одним условием
Украинский политик Михаил Подоляк рассказал, на каких условиях представители Киева сядут за стол переговоров с коллегами из Москвы.
Сотрудник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, который ранее входил в переговорную группу Киева по контактам с Москвой, утверждает, что правительство Украины никогда не отказывалось от возобновления мирного переговорного процесса с Россией, однако для продолжения переговоров российские войска должны быть отведены на рубежи, которые они занимали до 24 февраля.
Примечательно, что ранее Зеленский подписал законопроект, который запрещает украинским властям любые переговоры с Владимиром Путиным и российскими политиками.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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