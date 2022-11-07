Госдеп ответил на слова Пригожина о планах России вмешаться в ход выборов в США

Представитель Госдепартамента Нед Прайс прокомментировал заявление российского бизнесмена Евгения Пригожина о намерении хакеров РФ вмешаться в американские выборы.

7 ноября сотрудник Госдепа Соединённых Штатов Нед Прайс публично заявил, что американские спецслужбы не допустят вмешательств третьих сторон в государственные выборы. Примечательно, что ранее в тот же день основатель российской ЧВК "группа Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что Россия вмешивается, вмешивалась и будет вмешиваться в выборы на территории США.

Уже 8 ноября в американском государстве стартуют промежуточные выборы в Конгресс. Западные аналитики предполагают, что победу на них одержит республиканское большинство, которое может существенно снизить или полностью прекратить оказание военной помощи Украине со стороны Вашингтона.