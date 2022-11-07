Грузия разочарована предоставлением Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о разочаровании по поводу предоставления Украине и Молдове статус кандидатов в члены Евросоюза.

Она отметила, что Грузия получила только перспективу предоставления такого статуса.

Зурабишвили подчеркнула, что жители Грузии давно являются европейцами и должны присоединиться к европейской семье.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС является дискриминационным решением в отношении Грузии.