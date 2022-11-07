Грузия разочарована предоставлением Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС
2022-11-07 22:44
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о разочаровании по поводу предоставления Украине и Молдове статус кандидатов в члены Евросоюза.
Она отметила, что Грузия получила только перспективу предоставления такого статуса.
Зурабишвили подчеркнула, что жители Грузии давно являются европейцами и должны присоединиться к европейской семье.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС является дискриминационным решением в отношении Грузии.
Опубликовано: Светлана Репина
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