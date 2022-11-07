В Twitter заблокировали аккаунты актеров выдававших себя за Маска

Актеры говорят, что они были заблокированы из своих аккаунтов в Твиттере после того, как выдавали себя за Илона Маска на платформе.

Несколько актеров заявили, что они были заблокированы из аккаунтов в Твиттере после того, как выдавали себя за Илона Маска.

Они изменили свою фотографию и отображаемое имя, чтобы соответствовать Маску, и выдавали себя за него в своих твитах.

От Рича Соммера до Кэти Гриффин, вот актеры, которые говорят, что их аккаунты были заблокированы.

После покупки платформы за 44 миллиарда долларов Маск сказал, что "комедия теперь легальна в Twitter".

Девять дней спустя Маск заявил, что Twitter навсегда заблокирует аккаунты, которые выдавали себя за другого человека, если владелец не уточнит, что их аккаунт был пародией.

Как следствие, актеры и знаменитости, которые пытались выдавать себя за Маска на сайте, заявили, что их аккаунты в Twitter заблокированы.