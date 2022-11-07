Мама Насти Ивлеевой против её нищих женихов
Мама блогера Насти Ивлеевой будет помогать дочери в выборе настоящего мужчины на проекте «Сердце Ивлеевой».
На днях Наталья Никитина, мама блогера Анастасии Ивлеевой, призналась, что категорически против «нищих мызыкантов» и хочет видеть рядом с дочерью статусного мужчину, поэтому из-за недоверия в Настином выборе она подключилась к поиску жениха на прокте стартующем на днях «Сердце Ивлеевой», в котором блогер будет выбирать себе спутника жизни.
Так же блондинке в этом непростом выборе будет помогать её брат Анатолий, который считает, что главное , чтобы мужчина был «не душнила или тиран», имеет цели и планы и «даёт свободу действий, выбора» , и тем более никогда не обижал и не оскорблял сестру.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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