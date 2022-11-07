Маск продвигает культуру работы «24/7» в Twitter
Не просто сокращение рабочих мест: Илон Маск на прошлой неделе отменил правила Twitter о "днях отдыха" и работе на дому, усиленно продвигая культуру работы «24/7».
Если вы сотрудник Twitter, у которого удовлетворительный баланс между работой и личной жизнью, вы можете не захотеть слышать, что скажет новый босс.
Маск также отменил "Дни отдыха" Twitter - ежемесячные выходные для сотрудников, чтобы отдохнуть и зарядиться энергией — в своем стремлении внедрить культуру работы “24/7”.
Будучи серийным предпринимателем, Маск создал немало успешных предприятий. Но он наиболее известен как соучредитель и генеральный директор производителя электромобилей Tesla.
По данным Bloomberg, крупнейшим активом Маска на данный момент является акции Tesla, где Маск придерживается тех же принципов работы, которые он хочет внедрить в Twitter.
И, несмотря на спад акций, бизнес по-прежнему движется в правильном направлении. По данным Bloomberg, крупнейшим активом Маска на данный момент является акции Tesla.
Опубликовано: Илья Крылов
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