Прибыль компаний, связанных с Трампом, выросла до 2 миллиардов долларов
Прибыль компании, связанных с Трампом, выросла до 2 миллиардов долларов, благодаря инвесторам поддерживающим кандидатуру президента
После того как экс-президент США, которого заблокировали в крупных соцсетях, запустит собственный сервис TRUTH Social, он станет «соперником либеральному медиаконсорциуму».
В то время как, компания специального назначения по приобретению выросла на целых 66% в результате крупнейшего однодневного ралли с момента первоначального запуска торгов, когда было объявлено о слиянии нескольких компаний.
Ордера, привязанные к SPAC(компания однодневка), выросли на 122%, в то время как Phunware Inc., компания-разработчик программного обеспечения, которая работала над кампанией по переизбранию Трампа, подскочила на 25%.
Прибыль для компаний, связанных с Трампом, появилась после того, как он стал бравировать тем, что он лидирует в опросах для выдвижения Республиканской партии. Трамп предварительно планирует объявить о своей кампании 2024 года в течение недели после промежуточных выборов в США, сообщили в Bloomberg люди, знакомые с этим вопросом.
Опубликовано: Илья Крылов
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