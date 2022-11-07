Госдеп ответил Пригожину по поводу вмешательства в выборы в США
Глава пресс-службы Госдепартамента США в ответ на слова российского предпринимателя Евгения Пригожина заявил, что США не потерпят какого-либо вмешательства в выборы.
Ранее Пригожин прокомментировал обвинения в адрес России по поводу вмешательства в выборы в США.
Он сказал: ««Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень».
Нед Прайс заявил, что свободные и прозрачные выборы является краеугольным камнем американского общества.
Опубликовано: Светлана Репина
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