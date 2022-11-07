Госдеп ответил Пригожину по поводу вмешательства в выборы в США

Глава пресс-службы Госдепартамента США в ответ на слова российского предпринимателя Евгения Пригожина заявил, что США не потерпят какого-либо вмешательства в выборы.

Ранее Пригожин прокомментировал обвинения в адрес России по поводу вмешательства в выборы в США.

Он сказал: ««Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень».

Нед Прайс заявил, что свободные и прозрачные выборы является краеугольным камнем американского общества.