Церемонию вручения премии «Оскар» в следующем коду будет вести комик Джимми Киммел

54-летний Джимми Киммел будет вести церемонию вручения премии «Оскар» 12 марта 2023 года.

Он уже был ведущим в 2017 и 2018 годах. Он поблагодарил Киноакадемию за приглашение и заявил, что все хорошие сказали «нет».

В 2018 году церемония «Оскара» получила рекордно низкий рейтинг – 26,5 млн зрителей. Тогда же у Киммела был конфликт с Дональдом Трампом.

Продюсеры «Оскара» считают Киммела идеальной кандидатурой, благодаря его любви к кино и умению общаться в прямом эфире.