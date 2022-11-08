Церемонию вручения премии «Оскар» в следующем коду будет вести комик Джимми Киммел
54-летний Джимми Киммел будет вести церемонию вручения премии «Оскар» 12 марта 2023 года.
Он уже был ведущим в 2017 и 2018 годах. Он поблагодарил Киноакадемию за приглашение и заявил, что все хорошие сказали «нет».
В 2018 году церемония «Оскара» получила рекордно низкий рейтинг – 26,5 млн зрителей. Тогда же у Киммела был конфликт с Дональдом Трампом.
Продюсеры «Оскара» считают Киммела идеальной кандидатурой, благодаря его любви к кино и умению общаться в прямом эфире.
Опубликовано: Светлана Репина
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