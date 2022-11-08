ВМО: скорость повышения уровня моря удвоилась с 1993 года
Всемирная метеорологическая организация выпустила отчет, в котором говорится, что с 1993 года скорость повышения уровня моря выросла вдвое.
По данным организации, причиной стало изменение климата. Это создает серьезную опасность для миллионов людей, живущих на побережье океана.
Уровень моря поднялся в среднем на 10 мм с января 2020 года, достигнув нового рекордного уровня в этом году.
Но самые тревожные результаты могут быть связаны с повышением уровня моря, поскольку надвигающийся океан угрожает крупным прибрежным населенным пунктам более сильными штормами и наводнениями.
Опубликовано: Светлана Репина
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