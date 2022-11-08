ВМО: скорость повышения уровня моря удвоилась с 1993 года

Всемирная метеорологическая организация выпустила отчет, в котором говорится, что с 1993 года скорость повышения уровня моря выросла вдвое.

По данным организации, причиной стало изменение климата. Это создает серьезную опасность для миллионов людей, живущих на побережье океана.

Уровень моря поднялся в среднем на 10 мм с января 2020 года, достигнув нового рекордного уровня в этом году.

Но самые тревожные результаты могут быть связаны с повышением уровня моря, поскольку надвигающийся океан угрожает крупным прибрежным населенным пунктам более сильными штормами и наводнениями.