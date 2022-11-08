Ракетные испытания КНДР были тренировкой для атак на военные базы США

Военное руководство КНДР заявило, что недавние ракетные испытания были практикой нанесения ударов по военным базам США.

Речь идет о системах оперативного управления и авиабазах, расположенных на территории Южной Кореи.

На прошлой неделе Северная Корея запустила десятки ракет и направила военные самолеты в сторону моря, вызвав предупреждение об эвакуации в некоторых районах Южной Кореи и Японии.

Военные КНДР заявили, что они также провели важные испытания баллистической ракеты со специальной функциональной боеголовкой, задача которой парализовать систему оперативного управления противника.