Ракетные испытания КНДР были тренировкой для атак на военные базы США
Военное руководство КНДР заявило, что недавние ракетные испытания были практикой нанесения ударов по военным базам США.
Речь идет о системах оперативного управления и авиабазах, расположенных на территории Южной Кореи.
На прошлой неделе Северная Корея запустила десятки ракет и направила военные самолеты в сторону моря, вызвав предупреждение об эвакуации в некоторых районах Южной Кореи и Японии.
Военные КНДР заявили, что они также провели важные испытания баллистической ракеты со специальной функциональной боеголовкой, задача которой парализовать систему оперативного управления противника.
Опубликовано: Светлана Репина
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