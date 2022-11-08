Bloomberg: Twitter просит уволенных сотрудников вернуться на работу

После того, как Twitter Inc уволила примерно половину своего персонала приобретения Илоном Маском, компания теперь обращается к десяткам сотрудников, которые потеряли работу, и просит их вернуться.

Некоторые из тех, кого просят вернуться, были уволены по ошибке. Других уволили до того, как руководство осознало, что их работа и опыт могут понадобиться для создания новых функций, которые предполагает Маск.

Ранее глава компании по безопасности и этике Йоэль Рот сообщил об увольнении сотрудников отдела безопасности.

В твитах сотрудников социальной сети говорится, что среди пострадавших были команды, отвечающие за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также некоторые группы разработчиков и инженеров.