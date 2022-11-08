Венесуэла восстановила авиасообщение с Колумбией впервые за два года

Первый рейс связал Венесуэлу и Колумбию в понедельник, 7 ноября, после двухлетнего перерыва и восстановления дипломатических и коммерческих отношений, прерванных в 2019 году.

Самолет Boeing частной венесуэльской авиакомпании Turpial вылетел из Каракаса и приземлился в Боготе вечером в понедельник.

«Этот рейс знаменует собой долгожданное возобновление прямого воздушного сообщения между Колумбией и Венесуэлой, двумя братскими странами, работающими вместе во имя процветания в будущем», — написал в Twitter министр промышленности и торговли Колумбии Герман Умана.

Первоначально Turpial будет обеспечивать полеты между двумя столицами по понедельникам и субботам.

Восстановление двусторонних отношений произошло после того, как Густаво Петро вступил в должность президента Колумбии 7 августа. В 2019 году две страны разорвали дипломатические отношения после того, как тогдашний президент Колумбии Иван Дуке (2018-2022) счел переизбрание Николаса Мадуро на пост лидера Венесуэлы сфальсифицированным.