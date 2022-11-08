Байден призвал сторонников «защищать демократию» в США перед парламентскими выборами
Президент США Джо Байден призвал американцев «встать на защиту демократии» в своем последнем заявлении накануне выборов, которые могут сделать его политически бессильным.
«Мы нутром чувствуем, что наша демократия в опасности», — заявил Байден накануне политического события, в котором кандидаты-республиканцы грозят его партии получить большинство в законодательном собрании.
Его оппонент экс-президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что намерен сделать некое «важное заявление». Эксперты пришли к выводу, что политик намерен объявить о своем участии в президентских выборах в США в 2024 году.
Опубликовано: Тарас Медведев
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