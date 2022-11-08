Бербок заявила о необходимости инвестировать во франко-немецкий траст
Глава МИД Германии заявила о необходимости укрепления франко-германского сотрудничества, как в необходимости поддержки Украины, так и в целях противостояния климатическим вызовам.
«Мы показали, что вместе мы сильнее, чем эта ужасная война», — заявила глава немецкой дипломатии на франко-германской парламентской ассамблее в Берлине: «Мы не смогли бы этого сделать без сильного франко-германского союза».
Отношения Франции и Германии разошлись в последнее время из-за планов канцелярии ФРГ влить большие инвестиции в поддержку экономики и домохозяйств в стране.
Напомним, что правительство Германии намерено провести план «защитного щита» от энергетического кризиса, выделив 200 млрд евро на эти цели.
Опубликовано: Тарас Медведев
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