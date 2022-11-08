Минобороны и администрация президента России отказались от инициативы увеличения срока службы до 2 лет
2022-11-08 08:20
Минобороны России и администрация президента Путина не поддержала парламентскую инициативу об увеличении срока срочной службы в Вооруженных силах с полутора до 2 лет, сообщают «Ведомости».
Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой об увеличении срока службы для срочников до 2 лет.
Цель инициативы была в наращивании боевого мастерства военнослужащих сложных воинских специальностей.
Но правительство не поддержало этот проект и отметило, что необходимо сосредоточиться не на количественном укреплении армии, а на ее качественной профессиональной подготовке.
Опубликовано: Тарас Медведев
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