Минобороны и администрация президента России отказались от инициативы увеличения срока службы до 2 лет

Минобороны России и администрация президента Путина не поддержала парламентскую инициативу об увеличении срока срочной службы в Вооруженных силах с полутора до 2 лет, сообщают «Ведомости».

Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой об увеличении срока службы для срочников до 2 лет.

Цель инициативы была в наращивании боевого мастерства военнослужащих сложных воинских специальностей.

Но правительство не поддержало этот проект и отметило, что необходимо сосредоточиться не на количественном укреплении армии, а на ее качественной профессиональной подготовке.