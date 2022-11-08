Зеленский призвал посадить Россию за стол переговоров

APS
2022-11-08 08:34

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россию необходимо принудить к серьезным мирным переговорам.

«Дестабилизирующее влияние России привело к опасности мировой войны, энергетическому и продовольственному кризисам и нарушению нормальных международных отношений», — заявил Зеленский в своем ночном видеообращении. 

Зеленский заявил, что необходимо «принудить Россию к настоящим мирным переговорам».

Говоря об условиях переговоров Зеленский вновь подчеркнул восстановление территориальной целостности Украины, возмещение ущерба и привлечение к ответственности «военных преступников».
 

Опубликовано: Тарас Медведев