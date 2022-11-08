Зеленский призвал посадить Россию за стол переговоров
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россию необходимо принудить к серьезным мирным переговорам.
«Дестабилизирующее влияние России привело к опасности мировой войны, энергетическому и продовольственному кризисам и нарушению нормальных международных отношений», — заявил Зеленский в своем ночном видеообращении.
Зеленский заявил, что необходимо «принудить Россию к настоящим мирным переговорам».
Говоря об условиях переговоров Зеленский вновь подчеркнул восстановление территориальной целостности Украины, возмещение ущерба и привлечение к ответственности «военных преступников».
Опубликовано: Тарас Медведев
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