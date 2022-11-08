Reuters: КНДР отрицает поставки вооружений России
Северная Корея назвала заявления о продаже оружия России попыткой США запятнать имидж КНДР.
8 ноября агентство Reuters со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) заявило, что КВ Пхеньяне заявили, что никогда не поставляли оружие Москве и не планируют этого делать, более того северокорейские власти также подчеркнули, что КНДР не имеет оружейных сделок с Россией и не намерена заключать их в будущем.
На прошлой неделе координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Северная Корея якобы поставляет России значительное число артиллерийских снарядов для использования на Украине.
Опубликовано: Елена Калиновская
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