Reuters: КНДР отрицает поставки вооружений России

Северная Корея назвала заявления о продаже оружия России попыткой США запятнать имидж КНДР.

8 ноября агентство Reuters со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) заявило, что КВ Пхеньяне заявили, что никогда не поставляли оружие Москве и не планируют этого делать, более того северокорейские власти также подчеркнули, что КНДР не имеет оружейных сделок с Россией и не намерена заключать их в будущем.

На прошлой неделе координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Северная Корея якобы поставляет России значительное число артиллерийских снарядов для использования на Украине.